На замначальника колонии в Ухте завели новое уголовное дело

Фото: пресс-служба прокуратуры Коми

В отношении бывшего заместителя начальника колонии особого режима №24 в Ухте заведено еще одно уголовное дело о взятке.

Бывший замначальника колонии за вознаграждение снабжал заключенных мобильными телефонами. Теперь в его отношении возбуждено новое уголовное дело. Сотрудника колонии заподозрили в получении денег за перевод одного из заключенных в исправительное учреждение меньшей строгости и ближе к месту жительства. Как передает БНК, следствие полагает, что за свои услуги замначальника ИК-24 получил 80 тысяч рублей.

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