На переправе в Сыктывкаре обнаружили опасную полынью

Фото: мэрия Сыктывкара

В Сыктывкаре установлены дополнительные ограждения на несанкционированной ледовой переправе, которую стихийно устроили горожане в парке им. Кирова у спуска гостиницы «Югор» через реку Сысолу.

На данный момент у перехода установлены два запрещающих знака и размещены сигнальные ленты в трех местах. Вчера, 11 февраля, во время рейда сотрудники администрации и МЧС обнаружили, что рядом с несанкционированным переходом образовалась полынья размером до двух метров и толщиной льда 5-7 сантиметров.

«Полынья не затянулась даже в морозную погоду, а с наступлением оттепели она расширится. Необходимо понимать, что переход по льду в непредназначенном месте может привести к травматизму или смерти», - отметил начальник отдела предупреждения чрезвычайных ситуаций управления ГО и ЧС Сыктывкара Евгений Изъюров.

Если человек пренебрегает предупреждающими знаками, то на нарушителя составляется акт, который направляется в Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Коми для рассмотрения и вынесения штрафа от 100 до 1500 тысяч рублей. Рейды к месту несанкционированной ледовой переправы будут продолжены, сообщает пресс-служба мэрии Сыктывкара.

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