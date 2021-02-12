Вынесен приговор главарю ОПГ за поставки наркотиков в Коми

Ближайшие 16 лет он проведет в колонии строгого режима. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вынесен приговор 34-летнему жителю Усинска за сбыт и покушение на сбыт организованной группой наркотических средств.

С января 2017 года по сентябрь 2018 года, являясь одним из организаторов преступной группы, он приобретал гашиш в значительном и крупном размере у неустановленных лиц за пределами Республики Коми, в том числе в Кирове, Санкт-Петербурге и Казани.

Далее по его указанию наркотическое средство перевозилось в Усинск «курьером», который передавал товар на хранение "оператору склада". Тот фасовал его на более мелкие партии. Реализация наркотиков поручалась отдельно ещё одному члену ОПГ - "сбытчику".

Наркотическое средство сбывалось покупателям "из рук в руки" либо через «тайники-закладки».

10 февраля Усинский городской суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 16 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, а также штраф 700 000 рублей.

Приговор в законную силу не вступил, сообщает объединенная пресс-служба судов Коми.

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