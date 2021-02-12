Ухтинец получил реальный срок за лжеминирование

Фото: архив КП
Суд вынес приговор ранее судимому жителю Ухты, который осенью 2020 года угрожал взорвать многоквартирный дом.
Он позвонил в состоянии алкогольного опьянения в полицию и сообщил, что он заложил в подъезде своего дома 5 килограммов тротила и намерен его взорвать. В ходе проверки было установлено, что информация о готовящемся взрыве является ложной.
Виновному, действия которого квалифицированы по ч. 1 ст. 207 Уголовного кодекса Российской Федерации, назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев ограничения свободы.
Кроме того, с виновного взысканы затраты, понесенные на выезд сотрудников полиции в связи с сообщением об угрозе террористического характера.
Приговор в законную силу не вступилЮ сообщает объединенная пресс-служба судов Коми.
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