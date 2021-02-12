В приемной главы Коми пройдет прямая линия по защите прав в сфере финансов

Фото: yandex.ru

12 февраля в Общественной приемной главы Республики Коми, с 11.00 до 12.00 состоится прямая линия на тему «Как защитить свои права в сфере финансовых услуг».

На поступающие вопросы ответят специалисты отдела защиты прав потребителей Управления Роспотребнадзора по Республике Коми. Все желающие могут задать свои вопросы по телефону прямой линии (8212) 285-298.

Кстати, за 2020 год в адрес регионального ведомства поступило 74 обращения граждан, связанных с защитой прав потребителей при оказании финансовых услуг. Преобладают вопросы по кредитным организациям (56) и страховым (14). Чаще всего жаловались жители Сыктывкара – 65 обращений.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

За этот январь на пожарах в Коми погибло в 3 раза больше людей, чем в прошлом

В двух районах пройдут внеплановые проверки жилых домов (подробности)