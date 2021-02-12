В Коми 51-летняя женщина обматерила полицейских

В суд направлено уголовное дело в отношении жительницы Троицко-Печорска
Фото: Архив "КП"
На 51-летнюю женщину из Троицко-Печорска завели уголовное дело из-за оскорбления сотрудников правоохранительных органов.
По версии следствия, после новогодней ночи 1 января 2021 года в районный отдел внутренних дел поступило сообщение, что в подъезде одного из домов Троицко-Печорска лежит женщина с признаками алкогольного опьянения. Когда наряд полиции прибыл на место, женщина в присутствии жильцов дома стала оскорблять сотрудников полиции нецензурными словами. Учитывая, что подобные действия образуют состав преступления, в отношении буйной дамы было возбуждено и расследовано уголовное дело.
Вину в содеянном женщина признала. Уголовное дело для рассмотрения по существу направлено в Сосногорский городской суд.
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