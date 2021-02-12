В Усть-Вымском районе «Лада» вылетела в кювет: пострадала женщина

Фото: управление ГИБДД по Коми

В четверг, 11 февраля, в Усть-Вымском районе «Лада Веста» вылетела в кювет, в результате чего пострадала 41-летняя пассажирка. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Коми.

Как рассказали в дорожной полиции, авария произошла в 7.30. 24-летний мужчина ехал за рулем «Лады» со стороны Удорского района в сторону Айкино. На 21 километре автодороги Айкино – Кослан водитель не справился с управлением. Автомобиль съехал в кювет, после чего опрокинулся.

В результате ДТП пострадала 41-летняя женщина, находившаяся на переднем пассажирском сиденье. Она получила ушиб правого колена. Первоначально ДТП оформлялось без пострадавших, за медицинской помощью женщина обратилась позже.

Как передает "Комиинформ", водитель «Лады» получил права в 2020 году. За это время он девять раз привлекался к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения.

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