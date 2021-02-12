В Сыктывкаре 20-летняя сирота стала жертвой альфонса

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В Сыктывкаре раскрыли мошенническую схему, жертвой которой стала 20-летняя девушка-сирота. Как рассказали в МВД по Коми, горожанка доверилась не тому парню и лишилась крупной суммы денег.

Девушка познакомилась со своим молодым человеком в социальных сетях. В ходе переписки она обмолвилась, что у нее на счету есть два миллиона рублей, которые ей положены как сироте. После этого сообщения от 24-летнего парня сразу последовало признание в любви и предложение стать парой.

По сообщению издания «Комиинформ», за время встреч альфонс успел приобрести себе автомобиль Chevrolet Lacetti и iPhone, а также менее крупные подарки.

Такое поведение привлекло внимание знакомых девушки, которые обратились в правоохранительные органы с просьбой защитить сироту. Преступление раскрыли в течение трех недель. Любовнику, который работает в сфере торговли, избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде, он признался в своих корыстных мотивах.

Сейчас девушка ждет, когда ей возместит ущерб ее бывший парень, однако, как говорят полицейские, это будет долгий процесс.

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