Мошенники украли у девяти жителей Коми 1,3 миллиона рублей

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

За сутки мошенники украли у девяти жителей Коми более 1,3 миллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского МВД.

Так, жительницы Сыктывкара и Инты стали жертвами одинаковой схемы обмана. Женщины через социальные сети заказали для своих детей планшеты, заплатив в общей сложности 65 тысяч рублей. При доставке товара на почту они получили в посылках мелкие игрушки, бумагу и книги. Аферисты держали связь с покупательницами по телефонам, зарегистрированным в Астраханской области и Пермском крае.

Житель Печоры 1957 года рождения попался на удочку липовых консультантов. Телефонные «банкиры» сообщили, что пенсионеру положена компенсация в 52 тысячи долларов за вложенные им средства в разорившуюся компанию. Для ее получения незнакомцы попросили оплатить налог 78 тысяч рублей, что и сделал печорец. Обещанных начислений он не дождался.

Жительницу этого же города 1987 года рождения аферисты обманули, предложив «защитить от интернет-хакеров» свои средства и перевести их на безопасные счета, привязанные к двум мобильным телефонам. Женщина перевела на два абонентских номера, зарегистрированных в Саратовской и Ростовской областях, 710 тысяч рублей. По аналогичной схеме неизвестные обманули и жителя Княжпогостского района, убедив его перевести в несколько траншей на пять мобильных телефонов 190 тысяч рублей, и жителя Сосногорского района присвоив его 110 700 рублей.

У воркутинца выманили 12 тысяч рублей, пообещав продать современный инструмент для заточки ножей. Другой житель Заполярья собирался продать квартиру, однако в итоге обогатил неизвестных лжепокупателей из сайта «Авито.ру», перечислив им на мифические расходы, якобы, связанные с покупкой жилья, 50 тысяч рублей.

– По данным фактам возбуждены уголовные дела, проводятся проверки и следственно-оперативные действия, – говорится в сообщении.

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Однако злоумышленники не смогли завладеть заемными средствами (подробнее)