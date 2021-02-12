В Сыктывкаре горели хозпостройки: погиб мужчина

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Коми

В ночь на пятницу, 12 февраля, в Сыктывкаре горели хозяйственные постройки, в результате чего погиб мужчина. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Коми.

Как рассказали в ведомстве, инцидент произошел в 3:05. В Эжвинском районе загорелись хозяйственные постройки. Через 10 минут на место прибыли пожарные. Они потушили огонь в 7.46. На месте происшествия обнаружили погибшего мужчину. Пламя уничтожило хозяйственную постройку на площади 50 квадратных метров. На месте происшествия работали 20 человек и шесть единиц техники. По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем при курении.

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