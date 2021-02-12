В Печоре мужчина получил срок за украденную бутылку водки

Парень украл водку стоимостью 286,50 рублей Фото: Архив "КП"

В Печоре 28-летний местный житель осужден за попытку грабежа. Как сообщает пресс-служба городского суда, преступлением мужчина совершил еще в ноябре прошлого года.

Судом установлено, что горожанин, находясь в торговом зале одного из магазинов, тайно взял с прилавка бутылку водки «Печорская», емкостью 0,7 литра, стоимостью 286,50 рублей, и направился к выходу из магазина на улицу, при этом за его действиями наблюдала продавец-кассир, которая выбежала за ним на улицу и потребовала вернуть товар. Однако просьбу продавца мужчина проигнорировал и попытался сбежать. Правда, скрыться не удалось: он был пойман полицейскими.

Наказание жителю Печоры составило 7 месяцев лишения свободы условно, с испытательным сроком 1 год 3 месяца.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мошенники украли у девяти жителей Коми 1,3 миллиона рублей (подробности)