Жительницу Сосногорска оштрафовали за то, что она поцарапала Land Cruizer

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Жительницу Сосногорска оштрафовали на 5 тысяч рублей за то, что она поцарапала Toyota Land Cruizer GX. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов Коми.

В июне прошлого года пьяная обвиняемая на почве личных неприязненных отношений нанесла металлическим предметом множественные царапины по кузову автомобиля. Ремонт иномарки обошелся в 123 838 рублей. Согласно экспертному заключению, стоимость причиненного материального ущерба составляет 76 669, 28 рублей.

Суд признал обоснованной позицию государственного обвинителя по уменьшению предъявленного размера ущерба до 76 669,28 рублей, поскольку именно в данный размер ущерба установлен заключением эксперта. Потерпевший на стадии предварительного следствия был ознакомлен с заключением эксперта, замечаний и заявлений при ознакомлении не высказывал, о проведении дополнительных и повторных экспертиз не ходатайствовал.

Мировой судья Привокзального судебного участка Печоры, учел смягчающие обстоятельства. Это была явка с повинной, наличие на иждивении малолетнего ребенка, признание вины, раскаяние в содеянном, а также активное способствование раскрытию и расследованию преступления. Мировой судья назначил подсудимой наказание в виде штрафа в минимальном размере, 5000 рублей.

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