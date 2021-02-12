В Сыктывкаре замгендиректора фирмы обвиняется в особо крупном мошенничестве

Уголовное дело для рассмотрения по существу направлено в Сыктывкарский городской суд Фото: Архив "КП"

В Сыктывкаре в суд направлено дело о мошенничестве в особо крупном размере. Главным фигурантом является замгенерального директора одной из столичных фирм.

По версии следствия, с 2015 по 2017 года житель Новгородской области предложил руководителю другой коммерческой организации за решение вопроса о гарантированной пролонгации договоров на осуществление охраны объектов данной организации ежемесячно перечислять ему деньги на банковскую карту. В действительности заместитель гендиректора подобными полномочиями не располагал. Всего за указанный период на его банковский счет в рамках реализации неправомерной схемы поступило свыше 7 млн рублей.

В ходе расследования уголовного дела коммерсант полностью признал вину в инкриминируемом деянии. Сейчас мужчина ожидает суда.

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