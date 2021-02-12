В Сыктывкаре завели дело на директора управляющей компании

Фото: пресс-служба Следственного комитета

В Сыктывкаре завели уголовное дело в отношении генерального директора управляющей компании ООО «Информационный центр по ЖКХ». Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

В 2019-2020 годах гендиректор управляющей компании расходовала деньги, поступавшие от жильцов, на цели, не связанные с управлением многоквартирными домами. При наличии задолженности перед ресурсоснабжающими организациями руководитель направляла эти средства на выплату зарплаты людям, которые не работали в компании, оплату сторонних договоров и личные нужды. В результате долг управляющей компании перед ресурсоснабжающими организациями составил 5,5 миллиона рублей.

Прокуратура Сыктывкара направила материалы проверки в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании виновного лица. Возбуждено уголовное дело по статье «Злоупотребление полномочиями».

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