Пятерых воркутинцев задержали за мошенничество на 335 тысяч

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Воркутинские полицейские задержали пятерых подозреваемых в мошенничестве на сумму более 335 тысяч рублей, находившихся в федеральном розыске. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

В сентябре прошлого года в полицию обратилась служба безопасности салона сотовой связи с сообщением, что кто-то из сотрудников совершает хищения в магазине. Выяснилось, что работники салона – молодые люди, 1998, 1989, 1995 годов рождения и девушка, 2001 года рождения – разработали преступную схему по хищению денег. Для своих целей они воспользовались акцией по начислению подарочных баллов за покупки. Фигуранты покупали дорогие смартфоны и делали немедленный возврат товара. Начисленные за мнимые покупки баллы они перечисляли на виртуальные карты на абонентские номера сим-карт, оформленные на несуществующего человека. Бонусы использовали для приобретения различных аксессуаров в магазине.

Таким образом злоумышленники похитили имущество организации, причинив ущерб на сумму более 335 тысяч рублей. Было возбуждено уголовное дело о мошенничестве. От фигурантов были получены признательные показания, однако они скрылись от следственных органов. В декабре подозреваемых объявили в федеральный розыск. Через два месяца работников салона задержали в Симферополе. По месту жительства подозреваемых в ходе осмотров изъято похищенное имущество. Это были часы, колонки, наушники и жесткие диски. Всех фигурантов этапировали в Воркуту.

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