В Сыктывкаре обустроят дороги в частном секторе за 55 млн рублей

Обустройство дорог планируется провести в несколько этапов Фото: Архив "КП"

В Сыктывкаре в кварталах частной застройки столичной Верхней Максаковки продолжится обустройство дорог, сообщает местная администрация. Как рассказали в пресс-службе мэрии, сейчас объявлен аукцион на проведение работ.

- Аукцион на выполнение строительно-монтажных работ в микрорайоне Шордор-2 размещен в Единой информационной системе в сфере закупок. Начальная максимальная цена контракта составляет 55 233 147,37 рублей, - сообщили в администрации.

Обустройство дорог планируется провести в несколько этапов по следующим улицам:

- ул. Пешеходная (участок 1);

- ул. Пешеходная (участок 2);

- ул. Бирюзовская (участок 1);

- ул. Бирюзовская (участок 2);

- ул. Родниковая;

- Морошковый проезд;

- ул. Тихая.

Устройство дорог включает в себя подготовку территории строительства, земляные работы по возведению насыпи, строительство круглых железобетонных водопропускных труб, устройство дорожной одежды проезжих частей и тротуаров, укрепительные работы, организация и безопасность движения.

До 30 ноября 2021 года планируется обустроить более двух километров дорог. Прием заявок от подрядчиков продлится до 18 февраля 2021 года.

Напомним, что ранее в микрорайоне были построены улицы Шудалун, Заветная, Вербная, Залесная, Желанная, проезд от улицы Большая до улицы Залесная. Общая протяженность построенных улиц составила четыре километра.

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