В Сыктывкаре на пешеходном переходе иномарка влетела в подростка

Фото: ГИБДД по Сыктывкару

В Сыктывкаре на пешеходном переходе водитель корейской иномарки сбил 16-летнюю девочку. Как рассказала в пресс-службе ГИБДД, за рулем «Хендэ Солярис» находился 43-летний местный житель. Сообщается, что авария на улице Морозова.

Удар оказался такой силы, что подростка пришлось экстренно госпитализировать в больницу. Врачи диагностировали у школьницы травмы головы, ушиб грудной клетки, тупую травму живота, ушиб правой кисти, ушиб левой стопы.

По данному факту начато разбирательство.

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