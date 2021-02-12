Фото: Михаил ФРОЛОВ

Со 2 по 8 февраля в Коми подешевела гречка и подорожали иномарки. Об этом сообщает Комистат.

За прошедшую неделю цены на мясо кур выросли на 2,4%, маргарин — на 1,5%. Крупа гречневая подешевела на 1,5%, макаронные изделия — на 0,9%, рис — на 0,7%.

Из плодоовощной продукции огурцы подорожали на 7,7%, морковь — на 6,4%, помидоры — на 4,6%, лук репчатый — на 3,7%, картофель — на 3,1%, капуста белокочанная — на 1,6%. Из отдельных видов непродовольственных товаров выросли цены на электропылесосы на 2,2%, иномарки — на 0,6%.

В группе наблюдаемых медикаментов офтан катахром стал дороже на 3,3%, бромгексин — на 1,9%, алмагель — на 1,8%, поливитамины с макро- и микроэлементамии — на 0,9%, валокордин — на 0,8%. Как передает БНК, цены на бензин автомобильный и дизельное топливо не изменились.

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