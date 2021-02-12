Ухтинец обменивался эротическими фото с 14-летней девочкой

Фото: пресс-служба Следственного комитета

В Ухте 51-летнего местного жителя обвиняют в совершении развратных действий в отношении несовершеннолетней. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

По данным следствия, в 2019 году фигурант познакомился в интернете с 14-летней жительницей Воронежской области. Они стали общаться посредством телефонных переговоров и обмена сообщениями в одном из мессенджеров. Злоумышленник вел с девочкой разговоры на сексуальные темы, отправлял ей свои фото в обнаженном виде и просил несовершеннолетнюю прислать свои фото, что она и делала. Переписку в телефоне дочери обнаружил отец, который обратился с заявлением в правоохранительные органы.

Было возбуждено уголовное дело. Фигурант признал вину в совершенном преступлении. Уголовное дело передано для утверждения обвинительного заключения и последующего направления в суд для рассмотрения по существу.

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