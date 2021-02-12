Февраль становится более ласковым, но только для севера Коми

Фото: Павел Канев

Синоптики обещают, что в выходные погода в Коми будет не экстремальной на большей части территории. Жестких морозов не будет. И только на юге ожидается непогода.

14 февраля на территории Коми будет облачно с прояснениями. В северных районах преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура ночью -30...-35, при прояснении до -42, днем -19...-24. На северо-востоке -25...-30°С.

В южных районах ночью ожидается местами небольшой снег, на крайнем юге сильный, днем снег, местами сильный, временами метель. Ветер СВ 6-11 м/с, порывы до 14 м/с. Температура ночью -19...-24, при прояснении до -31, днем -16...-21°С.

15 февраля будет облачно с прояснениями. Небольшой, местами умеренный снег. Ветер северной четверти 6-11 м/с. Температура ночью -23...-28, при прояснении -30...-35, днем -19...-24, на северо-западе -23...-28°С.

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