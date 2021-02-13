Воркутинцев отправили в колонию за легализацию иностранцев

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Вынесен окончательный приговор трем жителям Воркуты, виновным в организации незаконного пребывания на территории России граждан Республики Азербайджан.

В результате проведённых сотрудниками УФСБ России по Республике Коми оперативных мероприятий и следственных действий установлено, что указанная преступная группа действовала с 2017-го по 2018 год. За денежное вознаграждение они оказывали содействие иностранным гражданам в получении сертификатов о владении русским языком, знании истории и основ законодательства РФ без фактического прохождения комплексного экзамена. Эти документы необходимы для получения права проживать и работать на территории России.

Приговором Воркутинского городского суда Республики Коми указанные лица признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ. Двоим из них судом назначено наказание в виде 3 лет и 1 года 6 месяцев лишения свободы соответственно с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Третий сообщник приговорен к 1 году лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.

Приговор суда вступил в законную силу, сообщает пресс-служба УФСБ по Коми.

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