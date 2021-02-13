Жительницы Коми попали на мошенников на популярном сайте объявлений

Они лишились в общей сложности более 150 000 рублей. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Две жительницы Коми, рассчитывая купить автомобили, лишились в общей сложности более 150 000 рублей. Нечестные дельцы продолжают использовать социальные сети и популярные сайты продаж для своих преступных схем, сообщает пресс-служба МВД по Коми.

Одна из жительниц Сыктывкара 1991 года рождения решила приобрести автомобиль «Лада Калина». Выбрав на сайте «Авито.ру» подходящий ей вариант, женщина позвонила продавцу. Тот описал характеристики машины и запросил предоплату. На банковский счет, привязанный к телефону, зарегистрированному в Москве, необходимо было перевести 45 000 рублей, что и сделала горожанка. После этого связаться с «владельцем авто» она уже не смогла и обратилась в полицию.

По ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество) следователем возбуждено уголовное дело.

Спустя три дня аналогичный случай произошел и с жительницей Усть-Куломского района, 1985 года рождения, тоже не проверившей информацию о поставщике. Она увидела объявление о продаже «Лады Калины» по недорогой цене и созвонилась с продавцом, который представился Кириллом. Женщина обсудила все условия оплаты и доставки, а затем через мобильное приложение своего банка перевела на указанный номер телефона 110 000 рублей. Машины сельчанка не дождалась. Кирилл, чей мобильный также зарегистрирован в Москве, оказался недоступен.

По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет вынесено процессуальное решение.

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