Жилой дом сгорел в Сыктывкаре из-за неисправной печи

Фото: архив КП

12 февраля в Сыктывкаре загорелся частный жилой домм по ул. 8 марта. Пожарно-спасательные подразделения прибыли на место вызова в течение семи минут. К моменту прибытия большая часть дома была охвачена огнем. Силами огнеборцев пожар был ликвидирован в 19:51, огнем поврежден дом и имущество на общей площади 70 кв. метров. Пострадавших нет. Предварительная причина пожара – неисправность отопительной печи.

Всего 12 февраля на территории Коми было 7 вызовов по случаем возгорания. Погибших и пострадавших нет.

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