Пенсионерка из Ухты стала аферисткой и козыряла связями с судами

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Ухтинский городской суд начал рассмотрение уголовного дела в отношении пенсионерки Ухты, представившейся бывшей судьей, и двух фигурантов, убедивших местную жительницу дать взятку за назначение ее сыну наказания, не связанного с лишением свободы.

В ноябре 2019 года жительница Ухты и ее сын предложили своей знакомой, уголовное дело в отношении сына которой рассматривалось в Ухтинском городском суде, обратиться к 69-летней обвиняемой. Та представилась им судьей в отставке, имеющей большой круг знакомых, как в силовых структурах, так и в органах прокуратуры и суде. Поэтому она якобы за денежное вознаграждение может оказать содействие для назначения сыну обратившейся гражданки наказания, не связанного с лишением свободы.

Пенсионерка предложила передать в качестве взятки 400 тысяч рублей, в дальнейшем сумма увеличилась до 600 тысяч рублей.

Жительница Ухты передала 200 тысяч рублей посредникам 69-летней обвиняемой, но результата не увидела и обратилась в полицию.

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