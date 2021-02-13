"УправдорКоми" наказали за отсутствие освещения на трассе

Суд учел положение ответчика. Фото: Алексей БУЛАТОВ

За отсутствие стационарного электрического освещения на автодороге Сыктывкар- Нарьян-Мар юридическому лицу назначено административное наказание в виде штрафа в размере 100 000 рублей, сообщает объединенная пресс-служба судов Коми.

Основанием возбуждения дела об административном правонарушении явилось нарушение, выявленное при обследовании 28 декабря 2020 года автомобильной дороги «Сыктывкар-Ухта-Печора-Усинск-Нарьян-Мар» в границах населенного пункта пос. Чикшино, Печорского района.

С учетом всех обстоятельств дела суд, учитывая ограниченный лимит финансирования и тот факт, что автомобильная дорога «Сыктывкар-Ухта-Печора-Усинск-Нарьян-Мар» на участке Каджером – ЖД станция «Кожва» передана на содержание ГКУ РК «УправтодорКоми» только в марте 2020 года, назначил наказание в виде административного штрафа в размере 100 000 руб. Это размер менее минимального в соответствии с ч. 3.2 ст. 4.1 КоАП РФ.

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