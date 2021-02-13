Синоптики считают, что в Коми грядут аномальные морозы

Фото: Влад Плотницкий

На грядущей неделе, 15 - 20 февраля, территория Коми по-прежнему будет находиться в арктическом холоде, сильные морозы сохранятся.

После небольшого повышения температуры воздуха в выходные дни, уже со вторника столбики термометров в ночные и утренние часы будут фиксировать в основном -30...-35С, в приполярных районах и в Заполярье — -40...-45С. Днем ожидается в среднем на 10...12С выше.

Такой температурный фон по сравнению с многолетним ниже на 10...12С. Последний раз такие сильные и продолжительные морозы в нашем регионе отмечались в 2011 году, сообщает Коми ЦГМС.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Синоптики Коми рассказали, какая погода будет в феврале (подробности)

Синоптики рассказали, какая зима будет в Коми (подробности)