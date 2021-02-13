Сыктывкарский «Строитель» одолел «Родину»

Фото: БНК

В рамках очередного тура Суперлиги России по хоккею с мячом сыктывкарский «Строитель» на своем льду принимал кировскую «Родину».

Матч традиционно считается одним из самых тяжелых в сезоне, учитывая и соседство регионов, и давнюю историю противостояния. Упорная борьба завершилась со счетом 2-1 в пользу хозяев льда.

С 39 очками «Строитель» идет на шестом месте в турнирной таблице. «Родина» с 14 – двенадцатая. Следующая игра пройдет в Сыктывкаре 17 февраля. «Строитель» примет московское «Динамо», сообщает БНК.

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