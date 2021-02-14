Жителей Коми предупредили об опасных природных явлениях

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Начало рабочей недели в коми встретит жителей республики сильными морозами и метель.. Об этом сообщают синоптики регионального гидрометцентра.

По их прогнозам, столбик термометра опустится в некоторых регионах Коми аж до -45 градусов. В остальных районах республики температура составит -30...-35 градусов холода.

В целом, в течение недели ожидается облачная погода, с небольшим снегом и метелью, порывы которой будут достигать 14 м/с.

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