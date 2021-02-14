В Воркуте злостный нарушитель ПДД сбил девочку-подростка

Фото: ГИБДД по Коми

В Воркуте местный житель за рулем иномарки сбил 17-летнюю девушку. Авария произошла накануне на перекрестке улиц Парковой и Янковского. Мужчина на высокой скорости влетел в пешеходку, которая переходила дорогу в положенном месте.

Как сообщает «Комиинформ» со ссылкой на ГИБДД, в результате удара девушка получила травмы плеча и бедра. Медики, осмотревшие подростка, заявили, что в госпитализации она не нуждается.

Добавим, что 31-летний виновник аварии аварии к административной ответственности ранее привлекался 153 раза, в течение года 62 раза. Имеет стаж вождения с 2008 года.

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