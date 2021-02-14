В Коми из-за неисправных печей произошло четыре пожара в хозпостройках и гараже

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В Коми за минувшие сутки было зафиксировано четыре пожара. Все их объединяет одно - неисправные печи, из-за которых полностью были уничтожены хозпостройки и один гараж.

Как рассказали в пресс-службе МЧС республики, первый случай произошел в поселке Верхняя Максаковка. Там по улице Летняя загорелось хозяйственное здание. Хоть спасатели и прибыли в кратчайшие сроки, огонь уже успел перекинуться на другие постройки.

- К моменту прибытия хозпостройка была полностью охвачена огнем, пламя перекинулось на соседние постройки. Огнеборцы не дали пожару распространиться дальше. Пожар был ликвидирован в 16:30, огнем уничтожена хозпостройка, общая площадь повреждений бани и дома составила 10 кв. метров, - прокомментировали инцидент в ведомстве.

Аналогичный случай произошел в Княжпогостском районе. Там также горела хозпостройка, правда, площадь, уничтоженная огнем в 21 раз больше.

- В результате пожара уничтожены хозпостройки на площади 210 кв. метров. Погибших и страдавших нет. Предварительная причина пожара – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи, - объяснили в МЧС.

Еще одна хозпостройка загорелась Койгородском районе. Возгорание произошло в помещении для хранения дров. Причина та же - неисправность печи.

Последний случай произошел в Сыктывкаре. Там на Молодежной улице сгорел гараж. Огнем было разрушено 10 кв.м.

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