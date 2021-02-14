Жителей Коми предупредили о длинной рабочей неделе

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В Роструде напомнили о длинной рабочей неделе, которая ждет жителей Коми уже с 15 февраля. Рабочие дни продлятся шесть дней, вплоть до субботы 20 февраля. Это связано с празднованием Дня Защитника Отечества.

Но зато уже на следующей неделе жители республики будут работать всего три дня - с 24 по 26 февраля. Выходными днями будут 21, 22 и 23 числа.

Добавим, что всего в 2021 будет семь коротких рабочих недель. Последняя из них завершится в четверг, 30 декабря.

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