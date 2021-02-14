В Коми мужчина обокрал своего знакомого и продал все, чтобы купить водку

Вынесен приговор в отношении ранее судимого жителя Ухты Фото: Архив "КП"

В Ухте вынесли приговор мужчине, которого обвиняли в краже. Осужденный обокрал своего знакомого, чтобы купить себе горячительных напитков.

Все произошло еще в прошлом году. Двое мужчин решили выпить спиртного летним вечером. Хозяин дома, захмелев, уснул, а его знакомый вынес из квартиры два телевизора и масляный радиатор, которые сдал в магазин и неустановленным лицам взамен на алкогольную продукцию. Впоследствии часть похищенного имущества была возвращена потерпевшему.

Суд признал подсудимого виновным в совершении преступления и назначил наказание в виде 1 года 8 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил.

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