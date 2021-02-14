В Сыктывкаре планируют сделать велодорожки на центральных улицах города

В столице Коми приступили к проектированию велодорожек Фото: Архив "КП"

В Сыктывкаре планируют строительство велодорожек на двух центральных улицах города. Об этом сообщила мэр Наталья Хозяинова. По ее словам, работы пройдут в рамках ремонтов тротуаров по улицам Коммунистической и Димитрова.

Сейчас главной целью, которую ставит перед собой местная администрация, это спроектировать дорожки так, чтобы это было безопасно как для велосипедистов, так и для пешеходов.

- В целях обеспечения безопасности как для пешеходов, так и для велолюбителей, необходимо развести потоки. Первое, что точно планируем сделать - это добавление цветной добавки в асфальт. Какие будут предложения по цвету? - пригласила жителей города к диалогу Хозяинова.

Глава администрации выразила уверенность, что проект будет реализован до конца, так как он очень нужен горожанам.

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