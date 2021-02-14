В Коми три женщины стали жертвами хитрой мошеннической схемы

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Жители Коми продолжают попадаться на удочки мошенников. Так, за минувшие сутки сразу три жительницы Воркуты потеряли свои деньги, доверившись не тем людям.

Как рассказали в пресс-службе МВД по Коми, все случаи объединяет тот факт, что злоумышленники действовали через Интернет. Так, первой жертвой стала 42-летняя женщина, которая собиралась приобрести ботинки. В группе соцсетей по продаже товаров женщина нашла интересующий ее вариант. Затем в качестве оплаты перевела на указанный счет через «мобильный банк» почти 5000 рублей. «Продавец» подтвердил получение денег, пообещал в скором времени прислать обувь, а затем просто перестал отвечать на ее звонки.

Другая жительница Заполярья, 1999 года рождения, вступила в переписку в соцсетях с некоей Ольгой. Та предложила ей обучаться по курсу косметологии по сниженной цене – 2 500 рублей, а в последующем зарабатывать этим. Женщина перечислила по указанным виртуальной собеседницей реквизитам требуемую сумму, а после связь с «мастером по обучению» прервалась.

Еще одна горожанка, 1982 года рождения, попалась на другую популярную уловку. Она потеряла дорогостоящий сотовый телефон, о чем разместила объявление в соцсетях. Вскоре ей позвонили неизвестные и сообщили, что готовы вернуть гаджет за 3500 рублей. Переведя деньги на указанный счет, привязанный к телефону, зарегистрированному в Ярославской области, женщина не дождалась встречи с «благодетелями».

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