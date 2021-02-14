Целую категорию жителей Коми освободили от некоторых платежей в 2021 году

Изменения касаются налоговых, транспортных и коммунальных платежей Фото: Архив "КП"

В 2021 году пенсионеров Коми освободили от целого ряда платежей в сфере налогов, транспорта и коммунальных услуг. Информация об этом появилась в официальных группах профильных ведомств во «ВКонтакте».

Так, пенсионеры теперь освобождаются от налога на недвижимость и землю. Однако есть исключения. Например, речь идет о более одного объекта каждого вида (например, из 2 квартир налог уплачивается только на одну) или участок собственника превышает 6 соток (налог будет с площади, превышающей 6 соток).

Также сообщается, что если собственник автомашины является инвалидом 1 и 2 группы или инвалидом с детства, то он освобождается от налога на транспорт мощностью до 135 л.с.

Пенсионеры Коми теперь также могут не платить в общественном транспорте, при условии:

- в поездах дальнего следования к месту лечения и обратно (НО только для инвалидов и граждан, сопровождающих инвалида I и (или) II группы). Неработающим пенсионерам-северянам компенсация полагается раз в два года к месту отдыха и обратно (в т.ч. компенсация стоимости проезда по территории РФ к месту отдыха за пределами страны). Также они имеют право на компенсацию расходов, связанных с переездом к новому месту жительства за пределами северных территорий.

- возмещение фактических расходов на оплату проезда к месту лечения-обследования и обратно по территории РФ по медицинским показаниям (кроме проезда к месту санаторно-курортного лечения), если данных услуг нет на территории РК. Данная мера поддержки касается только инвалидов I и (или) II группы, детей-инвалидов и сопровождающих детей-инвалидов I группы.

- бесплатный проезд в общественном транспорте (индивидуально) по решению местных органов власти (Например, на территории Ижемского района и Усинска). Отдельным категориям предоставлено право проезда по социальным проездным билетам (стоимость 400 рублей).

Также пенсионерам рассказали о льготах в сфере медицины: так, например, отдельным льготным категориям предусмотрена компенсация в размере 6 000 рублей за зубопротезирование.

Об остальных льготах можно узнать тут.

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