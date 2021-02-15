За сутки жители Коми отдали мошенникам более двух миллионов

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Виртуальные мошенники с успехом продолжают реализовывать старые схемы обмана и придумывать новые. Только за минувшие сутки они опустошили счета жителей Коми более чем на 2 миллиона рублей.

Не устоял перед уловками виртуальных обманщиков и один из директоров предприятий Сыктывкара. От лица друга в мессенджере «Телеграмм» он получил сообщение с просьбой занять крупную сумму. Коммерсант перечислил неизвестному почти 270 000 рублей, а после выяснилось, что приятель ничего не писал ему.

Пенсионерка из Сыктывкара 1965 года рождения, испугавшись мифической атаки на свой счет, под диктовку неизвестных «сотрудников безопасности» перевела через банкомат мошенникам почти 444 000 рублей. А в Воркуте пенсионерка 1952 года рождения, поддавшись на ухищрения дельцов, лишилась 210 000 рублей. Фельдшер из Удорского района перечислила аферистам почти 120 000 рублей.

Кратно больше потеряла работник сферы соцзащиты, проживающая в Печорском районе. Поверив в легенду о том, что неизвестные пытаются оформить на нее кредит, она под инструктаж телефонных финансистов вначале взяла заем в 900 000 рублей, а затем перевела его по частям на 12 номеров телефонов.

Воспитатель из Печорского района 1994 года рождения попалась на популярную уловку лжепродавцов в соцсетях. Женщина решила приобрести собаку породы померанский шпиц, и найдя «ВКонтакте» подходящее объявление, связалась с продавцом. Тот выслал ей ссылку для оплаты, где женщина ввела реквизиты карты и пришедший в СМС-сообщении код. Не получив оповещение о переводе денег, она связалась с продавцом, а затем по ее совету с техподдержкой. Далее она проделала предыдущую комбинацию по оплате еще дважды, потеряв в общей сложности 36 000 рублей. Затем связь с «продавцами» прервалась.

В Корткеросском районе домохозяйка 1989 года рождения точно так же перевела лжепродавцам автозапчастей на иномарку 35 000 рублей.

И это только часть произошедших за сутки случаев. По указанным фактам возбуждены уголовные дела по ст. 159 УК РФ (мошенничество), проводятся проверки, сообщает пресс-служба МВД по Республике Коми.

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