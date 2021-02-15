Жителям Коми объяснили, как зарегистрировать машину на себя после смерти родственника

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Зарегистрировать машину на себя в ГИБДД можно лишь после вступления в наследство. Об этом сообщили в пресс-службе столичного ведомства. В инспекции напомнили жителям Коми о процедуре регистрации авто и рассказали, какой штраф ждет, если сесть за руль машины мертвого родственника.

Так, после смерти собственника автомобилем пользоваться нельзя до момента вступления наследника в наследство. Если водителя, который пользуется автомобилем с прекращенной регистрацией, остановят сотрудники дорожно – патрульной службы, ему грозит штраф от 500 до 800 рублей за управление незарегистрированным автомобилем, также у него изымут свидетельство о регистрации, а с автомобиля снимут государственные номера.

Для того, чтобы зарегистрировать машину в ГИБДД необходимо в течение 10 дней с момента вступления в наследство, приехать в регистрационное подразделение инспекции со свидетельством о праве на наследство, автомобилем, личным паспортом и оформленным страховым полисом ОСАГО.

Добавим, что с начала 2021 года ГИБДД столицы прекратила регистрацию 106 автомобилей умерших владельцев.

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