Из-за печей в Коми горели квартира и баня

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Коми

За последние сутки в Коми горели многоквартирный дом и баня, причины обоих пожаров связаны с работой печей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Коми.

Как рассказали в ведомстве, первый пожар произошел 14 февраля в 19:54 в Троицко-Печорске. На улице Космонавтов загорелась квартира в деревянном жилом доме. Через три минуты на место прибыли пожарные. К тому времени из дома эвакуировались восемь человек. Огонь удалось потушить в 21:52. Пламя повредило стену и межэтажное перекрытие на площади восемь квадратных метров. На месте происшествия работали восемь человек и две единицы техники. Предварительная причина пожара – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.

Второй пожар произошел в Выльгорте 15 февраля в 2.32. На улице Шоссейной загорелась баня. Через четыре минуты на место прибыли пожарные. Они потушили огонь в 3.46. площадь возгорания составила 20 квадратных метров. На месте происшествия работали 12 человек и три единицы техники. По предварительным данным, причиной пожара стала неисправность отопительной печи.

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