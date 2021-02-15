В Коми лоб в лоб столкнулись иномарка и ГАЗель: есть пострадавшие

Фото: ГИБДД по Коми

Серьезная авария произошла на трассе в Коми. На 60 км от автодороги Сыктывкар — Ухта — Печора 43-летний водитель за рулем иномарки Hyundai Santa Fe влетел во встречную ГАЗель. О подробностях ДТП рассказали в пресс-службе ГИБДД по Коми.

Известно, что причиной аварии стала потеря управления над «корейцем». Мужчина не смог вырулить на свою полосу и выехал на встречную, по которой двигался 27-летний водитель отечественного авто.

Как сообщает «Комиинформ», оба мужчины сейчас находятся в больнице. Врачи диагностировали у них переломы нижних конечностей.

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