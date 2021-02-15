В Ижемском районе три дня будут отключать свет

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В период с 18 по 20 февраля в Ижемском районе ожидаются отключения электроэнергии. Об этом сообщили в пресс-службе местной администрации.

Ограничения связаны выполнение строительно-монтажных работ по установке приборов учета. Так, 18 февраля с 09.00 до 18.00 не будет свет в доме №1 по улице Сосновой и в домах № 3, 5, 7, 15 в переулке Солнечном в селе Ижма. В тот же день отключать свет будут в домах № 1, 3, 4, 6, 7 по улице Колхозной и в домах № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 по улице Черемушки в селе Ласта. На следующий день с 9.00 до 18.00 деревня Щель будет полностью отключенной от электроснабжения. 20 февраля с 09.00 до 18.00 отключать свет будут в деревне Мошъюга. Электричества не будет в домах № 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 22, 24, 25, 83-86, 70, 67, 100,101 по улице Центральной, а также в зданиях Ростелекома, Почты России и котельной школы.

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