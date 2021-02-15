Недалеко от поселка Выльтыдор газель и внедорожник не поделили дорогу

Пострадавших нет. Фото: Александра САВИНОВА

Сегодня утром на трассе в сторону поселка Краснозатонский произошло две аварии. К счастью, пострадавших нет.

В 09:17 в дежурную часть ГИБДД поступило сообщение об аварии вблизи поворота на поселок Выльтыдор. Экипаж выехал для оформления ДТП, столкнулись Газель и внедорожник Great Wall. Никто не пострадал.

Вторая авария произошла чуть позже буквально в 200-х метрах от первой. По словам очевидца, столкнулись два ПАЗИКа, "один догнал другого и впечатался". В дежурной части по данному происшествию информации нет. Возможно, участники ДТП решили оформить европротокол – пояснил начальник отдела пропаганды безопасности дорожного движения Артем Станкевич.

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