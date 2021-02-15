В Коми три рыбака провалились под лед

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Трое мужчин из Коми провалились под лед. Известно, что происшествие произошло накануне возле поселка Парма на ручье Ржавый.

Местные жители хотели порыбачить на водоеме, чтобы добраться до нужного им места мужчины использовали снегоход. Однако в какой-то момент лед под ними треснул и они ушли под воду.

Трагедии удалось избежать благодаря тому, что ручей был неглубокий, однако помощь спасателей мужчинам все-таки понадобилась. Рыбаки промокли под ледяной водой, температура которой была очень холодно, а на улице стоял настоящий 30-градусный мороз.

Как сообщает «Комиинформ», на помощь мужчина прибыли работники «СПАС-Коми».

- Двое из пострадавших самостоятельно добрались до города, а третьего спасатели эвакуировали до п. Парма. От медпомощи пострадавшие отказались, - сообщили спасатели.

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