Из-за холодов в Коми до 24 февраля объявили штормовое предупреждение

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С 16 по 24 февраля из-за аномальных холодов в Коми будет действовать штормовое предупреждение. Об этом сообщили в управлении по делам ГО и ЧС Сыктывкара.

В связи с распространением на территорию новой волны арктического воздуха на всей территории Коми, включая южные районы, сохранится аномально морозная погода. Среднесуточная температура будет ниже климатической нормы на 10-16 градусов. Уточняется, что норма составляет от -12 градусов на крайнем юге до -20 на крайнем северо-востоке. Минимальная температура воздуха будет составлять -35...-30 градусов и местами будет опускаться до -44.

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