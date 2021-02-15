В Коми посадили водителя, устроившего ДТП с двумя погибшими

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жителя Сосногорского района признали виновным в ДТП, в результате которого погибли два человека. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Коми.

Трагедия произошла 30 сентября 2019 года. Подсудимый ехал за рулем MAN по второму километру автодороги Айкино – Кослан. Водитель не снизил скорость и столкнулся с припаркованным МАЗом. После этого мужчина, не справившись с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в УАЗ.

В результате ДТП двое пассажиров автомобиля УАЗ скончались, двое пассажиров MAN пострадали. Им был причинен тяжкий вред здоровью.

Суд приговорил мужчину к четырем годам и шести месяцам лишения свободы. Отбывать наказание мужчина будет в колонии-поселения. Кроме того, его на три года лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами. Приговор в законную силу не вступил.

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