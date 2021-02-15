Воркутинец обокрал квартиру: ущерб составил 37 тысяч

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В Воркуте 41-летнего местного жителя подозревают в том, что он обокрал квартиру, сумма ущерба составила 32 700 рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Как рассказали в ведомстве, в полицию обратилась 66-летняя жительница Воргашора и заявила, что из ее квартиры украли имущество. Заявительница рассказала, что проживает по другому адресу, а квартиру, в которой побывали злоумышленники, иногда приходит проверять. Когда она зашла в очередной раз, то обнаружила пропажу железной двери, электроплиты, микроволновой печи, ванны, смесителей, чайного сервиза, блендера, музыкального центра, светильника и самовара. Ущерб, причиненный пенсионерке, составил 32 700 рублей.

По подозрению в краже задержали 41-летнего ранее судимого жителя поселка. Возбуждено уголовное дело, фигурант дал признательные показания. Похищенные вещи мужчина продавал на территории поселка.

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