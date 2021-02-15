В Эжве бизнесмена оштрафовали за незаконное использование товарных знаков

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В Эжве предпринимателя оштрафовали за незаконное использование товарных знаков. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

Бизнесмен, не являясь лицом, которому предоставлялись права на использование и реализацию продукции с товарными знаками Adidas и Nice, торговал под видом оригинальной продукции спортивными кроссовками с нанесенными обозначениями указанных фирм. Было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное использование чужого товарного знака, если это деяние причинило крупный размер». Вину в содеянном коммерсант не признал. Суд оштрафовал его на 100 тысяч рублей. Приговор не вступил в законную силу.

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