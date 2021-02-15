В Сыктывкаре заблокировали сайты, которые учили незаконно охотиться на бобров

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В Сыктывкаре два сайты, на которых была размещена информация о способах незаконной охоты на животных, заблокированы. Такое решение принял суд на основании исков Сыктывкарской природоохранной прокуратуры. Сообщается, что ведомство обнаружило пять таких сайтов, но решение пока есть только по двум.

На указанных интернет-ресурсах излагались способы изготовления петель для добычи бобра, являющихся запрещенными орудиями лова. Применение подобных петель запрещено, а размещение инструкции по их изготовлению является пособничеством в совершении данного преступления.

Еще три сайта под угрозой блокировки. По данным фактам идет разбирательство.

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