Умный теплый свет для северного города: «Ростелеком» модернизирует освещение в Сыктывкаре

Это позволит сделать город светлее, поскольку старые лампы, многим из которых свыше 20 лет, будут меняться на современные светодиодные.

До конца 2021 года «Ростелеком» в столице Республики Коми полностью обновит систему городского освещения. Компания заменит 9 214 уличных ламп на энергосберегающие светильники, модернизирует 195 шкафов управления наружным освещением, а также организует их эффективную работу с помощью полной автоматизации всего осветительного комплекса.

Новая система освещения повысит комфорт и безопасность общественных пространств, поможет снизить расход электроэнергии более чем на 60% и уменьшить затраты на обслуживание. Появится возможность гибко настраивать время включения и отключения различных групп светильников, отслеживать их состояние, предотвращать поломки, контролировать нагрузки на всю систему. Кроме того, автоматизированная система позволяет собирать и анализировать данные, помогающие городским властям принимать решения по повышению уровня комфорта городской среды.

Работы будут проводиться в рамках энергосервисного контракта с муниципальным казенным предприятием муниципального образования городского округа «Сыктывкар» «Жилкомсервис». «Ростелеком» реализовывает проект за счет собственных инвестиций. В течение семи лет после модернизации системы освещения средства, полученные от экономии электроэнергии, будут возвращаться «Ростелекому». В эти же сроки по условиям гарантии компания несет ответственность за исправность работы всей системы.

Сергей Лобанов, директор Коми филиала ПАО «Ростелеком»: «Возможности новой умной системы обширны. Например, она сможет сама определять уровень освещенности и регулировать интенсивность работы ламп. Кроме того, появится возможность размещать на опорах освещения дополнительные устройства, например, базовые станции мобильной связи, камеры видеонаблюдения. Вся система будет подключена к телекоммуникационной инфраструктуре «Ростелекома», что позволит получать показания с нее и управлять ею в режиме реального времени. Практика показывает, что реализация таких контрактов выгодна для всех заинтересованных сторон. Заказчик не вкладывает собственных средств, а исполнитель возвращает вложенные инвестиции в приемлемые сроки. Сейчас мы обладаем достаточным опытом и возможностями, чтобы реализовывать подобные проекты на всей территории Республики Коми».

Наталья Хозяинова, глава МО ГО «Сыктывкар» – руководитель администрации: «Весь комплекс работ в целом позволит сделать город светлее, поскольку старые лампы, многим из которых свыше 20 лет, будут меняться на современные светодиодные. При этом особое внимание было уделено интенсивности излучения светильников. По последним научным исследованиям, которые уже находят свое применение в практике за рубежом и в городах России, наиболее комфортны для восприятия светодиодные лампы с минимальным содержанием синего света. Поэтому на улицах города будут устанавливаться светильники с цветовой температурой 3000 кельвинов. Это теплый белый свет».

Модернизации системы освещения в Сыктывкаре станет для «Ростелекома» вторым проектом в области энергоэффективности на территории региона. В конце прошлого года компания организовала современную систему теплоснабжения для Сыктывкарского государственного университета.