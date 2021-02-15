В Сыктывкаре пассажирский автобус стал причиной тройного ДТП

Фото: скрин с видео очевидцев тройного ДТП.

В Сыктывкаре сегодня случилось ещё два дорожно-транспортных происшествия. Подробности "Комсомолке" рассказали в ГИБДД Сыктывкара.

Сегодня днём водитель автобуса NEFAZ 1979 года рождения двигался по ул. Интернациональная со стороны ул. Бабушкина в направлении ул. Коммунистическая. Напротив д. 128 по ул. Интернациональная не учёл безопасную дистанцию и столкнулся с впереди идущей машиной ГАЗ, под управлением водителя 1964 года рождения. После этого ГАЗ столкнулся с впереди идущей машиной ЗИЛ, под управлением водителя 1964 года рождения. В результате тройного ДТП пострадали два пассажира автомобиля ГАЗ, оба получили травмы: черепно-мозговая и сотрясение мозга. Не госпитализированы.

Чуть ранее водитель 1980 года рождения, управляя автомобилем ГАЗ, двигаясь по улице Корабельной со стороны ул. Белинского в направлении ул. Трудовая, возле д. 1А по ул. Корабельная не учёл безопасную дистанцию и совершил столкновение с впереди идущей машиной Opel Meriva, за рулём которой находился мужчина 1971 года рождения. Пострадал водитель последнего авто. У него зафиксированы черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушиб шейного отдела позвоночника. От госпитализации отказался.

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