В Сыктывдинском районе пяти семьям дали новые квартиры

В Сыктывдинском районе пяти семьям вручили ключи от новых квартир. Об этом сообщили в пресс-службе местной администрации.

В Сыктывдинском районе продолжается вручение ключей по программе переселения из ветхого и аварийного жиля, а также гражданам со статусом дети-сироты. 12 и 15 февраля в торжественной обстановке местные жители получили ключи от пяти квартир. Все они находятся в селе Пажга – в многоквартирных домах первого микрорайона. Четыре из них предоставлены в рамках реализации второго этапа республиканской адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2019-2025 годах».

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